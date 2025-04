Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gebäudebrand

Pößneck (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen brach am gestrigen Abend, kurz vor Mitternacht, ein Feuer im Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes in Pößneck an der Kreuzung Poststraße / Bahnhofstraße aus. In der Folge griff der Brand auch auf die angrenzenden Geschosse über. Der Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und führt umfangreiche Löscharbeiten durch. Diese dauern gegenwärtig noch an. Aus diesem Grund kommt es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell