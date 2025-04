Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Unterwellenborn (ots)

Am 28.04.2025 ereignete sich gegen 11:15 Uhr in Unterwellenborn in der Wilhelm-Pieck-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen weißen Pkw Daimler vor seinem Anwesen geparkt, um ein zweites Auto aus der Garage zu fahren. In der Zwischenzeit kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Frontbereich des Daimler, in der weiteren Folge rollte dieser rückwärts gegen einen Torpfosten. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 2500,- Euro, am Grundstück ca. 100,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0108216 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

