Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte durch Unfall

B85/ Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 85/88 zwischen Saalfeld und Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger fuhr die Strecke in Richtung Rudolstadt entlang und verlor, mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems, etwa auf Höhe der Auffahrt zur Firma "Jass" die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Schutzplanke. Sowohl der 24-Jährige als auch seine Beifahrerin wurden glücklicherweise nur leichtverletzt und kamen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

