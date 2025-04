Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, den 17.04.2025, im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Pößneck in der Krautgasse einen abgestellten PKW Opel Astra. Die Geschädigte parkte diesen schräg zur Fahrtrichtung in einer Parkbucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer streifte, eventuell mit einem Anhänger, beim Vorbeifahren die hintere rechte Stoßstange des Opel. Anschließend verließ dieser die Unfallstelle ohne seinen erforderlichen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen die Angaben zu Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0105570 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

