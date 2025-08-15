Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme Vermisstenmeldung

Weimar (ots)

Der vermisste 86-jährige konnte wohlauf im Stadtgebiet Weimar angetroffen und in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.

Die Polizei Weimar bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell