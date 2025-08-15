LPI-J: Rücknahme Vermisstenmeldung
Weimar (ots)
Der vermisste 86-jährige konnte wohlauf im Stadtgebiet Weimar angetroffen und in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.
Die Polizei Weimar bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.
