Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme Vermisstenmeldung

Weimar (ots)

Der vermisste 86-jährige konnte wohlauf im Stadtgebiet Weimar angetroffen und in die Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.

Die Polizei Weimar bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

