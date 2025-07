Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - In Gegenfahrbahn geraten

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Donnerstag kurz nach Amstetten.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Die 54-Jährige fuhr auf der B10 in Richtung Geislingen an der Steige. Kurz nach Amstetten kam sie aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier fuhr ein 42-jähriger Daimler-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Opel-Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst verbrachte die 54-Jährige in eine umliegende Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Geislingen schätzt den Schaden auf etwa 40.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis etwa 16.45 Uhr gesperrt.

