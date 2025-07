Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Zeugin gesucht

Zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Opel stand seit 5 Uhr in der Karlstraße geparkt. Als der 24-Jährige gegen 9 Uhr an sein Auto zurückkam, stellte er fest, dass alle seine Scheiben und Spiegel eingeschlagen waren. Außerdem waren seine Kennzeichen gestohlen. Eine bislang unbekannte Zeugin kam auf den 24-Jährigen zu und gab an, dass sie den Vorfall gesehen habe. Die Zeugin sucht das Polizeirevier Geislingen nun. Diese und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Geislingen (07331 9327 0) zu melden.

++++1441900

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell