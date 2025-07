Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Zu spät gebremst

Drei Autos waren am Mittwoch bei einem Auffahrunfall beteiligt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr auf der A7 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau bemerkte eine 63-jährige VW-Fahrerin das Stauende zu spät und prallte einem BMW in das Heck. Der BMW wurde auf einen davor befindlichen KIA geschoben. Bei dem Unfall erlitt die 54-jährige Fahrerin des KIA leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Durch den Unfall musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden und es kam zu Behinderungen. Der nicht mehr fahrbereite VW der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

