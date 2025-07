Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch erlitt eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in Schemmerhofen leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr in der Ingerkinger Straße. Eine 32-Jährige musste mit ihrem Opel bremsen, da der Verkehr vor ihr wegen einem abbiegenden Fahrzeug stockte. Das bemerkte ein 36-Jähriger zu spät und stieß mit seinem Ford in das Heck des vorausfahrenden Opel. Bei dem heftigen Aufprall zog sich die Opelfahrerin Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 32-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am Ford auf ca. 15.000 Euro, den am Opel auf rund 10.000 Euro.

