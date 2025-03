Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand eines Anbaus greift auf Fassade über

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

In der Nacht zum 15.03.2025 wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Eberhard-Hoesch-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich der Brand. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes brannte ein Anbau, das Feuer hatte bereits auf die Fassade übergegriffen. Alle Bewohner hatten sich vor Ankunft der Feuerwehr selbstständig ins Freie begeben. Die Drehleiter wurde unmittelbar in Stellung gebracht, parallel ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr in die Wohnung zur Brandbekämpfung vor. Die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr zeigten schnell Wirkung. Um eine weitere Ausbreitung auf das Gebäude sowie die Nachbargebäude zu verhindern, wurde das Wärmedämmverbundsystem von der Feuerwehr gezielt geöffnet und in Teilen entfernt. Im Einsatz waren insgesamt 62 Einsatzkräften der Feuerwehr und dem Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell