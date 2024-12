Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennende Kiste beschädigt Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (11.12.2024, 7:50 Uhr) geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Papierkiste in der Dörrhorststraße in Brand. Hierbei wurde auch ein neben der Kiste stehendes Auto beschädigt. Die Schadenshöhe und die Brandursache werden derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell