Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Einbruch in Getränkehandel erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein 23- und 26-Jähriger brachen am Dienstagabend (10.12.2024, 19:45 Uhr) in einen Getränkehandel in der Mannheimer Straße ein, um dort Pfandflaschen zu entwenden. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst. Polizeikräfte umstellten das Gebäude und nahmen die beiden Täter fest. Der 26-Jährige wurde während der Festnahme leicht verletzt. Bereits in der Vergangenheit kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu Einbrüchen bei Getränkehändlern. Ob diese im Zusammenhang zu der aktuellen Tat stehen, wird derzeit noch ermittelt. Beide Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell