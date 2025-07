Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Unfallverursacher flüchtet

Am Mittwoch kam es bei Schwendi zu einem Unfall im Begegnungsverkehr.

Ulm (ots)

Um 7.40 Uhr war eine 27-Jährige auf der Landstraße von Schönebürg in Richtung Reinstetten unterwegs. Dort kam der Skoda-Fahrerin ein Fahrzeug entgegen, das zu weit links fuhr. Beide Autos streiften sich mit den Außenspiegeln. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Schönebürg. Der Verursacher soll wohl mit einem gelben VW Caddy mit BC-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Skoda wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07392/9630-0 entgegen.

