Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim u. Teck - Deutlich überladen

Mehrere Autos transportierte ein polnischer Kleinlaster am Mittwoch.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife der Verkehrspolizei sah gegen 9.40 Uhr den Kleinlaster samt Anhänger in der Dettinger Straße fahren. Das Gespann hatte drei Autos geladen. Schnell war klar, dass das Gespann überladen war. Der 41-jährige polnische Fahrer gab an, dass er auf Druck seines Chefs so viel geladen hatte. Eine Wiegung ergab, dass das Zugfahrzeug anstatt der erlaubten 3.500 kg um 31% überladen war und der Anhänger anstatt der erlaubten 3.500 kg um 17% überladen war. Der Fahrer musste sofort eine Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 800 Euro bezahlen. Weiterfahren durfte er erst, nachdem der ordnungsgemäße Zustand wieder hergestellt worden war.

