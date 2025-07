Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Biker stürzte /Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch bei einem Unfall nahe Königsbronn verletzt.Der Motorradfahrer kam auf verschmutzter Straße zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr

Der Jugendliche hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt. Er war kurz vor 18.30 Uhr auf der Landstraße 1123 von Zang in Richtung Königsbronn gefahren. Als die Maschine auf Bauschutt geriet, verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine. Der Biker kam samt Zweirad zu Fall. Die Yamaha rutschte noch ein paar Meter über die Fahrbahn und stieß mit dem entgegen kommenden Ford einer 30-Jährigen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. An dem Krad ist ein Schaden von rund 3.000 Euro, am Auto von ca. 5.000 Euro entstanden.

