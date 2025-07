Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Betrunken von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte der Fahrer eines Skoda am Donnerstagfrüh bei Ummendorf.

Kurz vor 4.30 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Skoda Octavia auf der K7568 von Fischbach in Richtung Dietenwengen. Auf der kurvenreichen Strecke war der Autofahrer wohl zu schnell unterwegs, so die Polizei. Er kam mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ca. 20 Meter abseits der Straße prallte der Skoda frontal gegen einen Baum. Bei dem heftigen Aufprall lösten in dem Fahrzeug die Airbags aus und das Auto wurde mehrere Meter zurückgeschleudert. In der steilen Böschung kam der Pkw zum Stehen. Eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin wurde auf den verunfallten Pkw aufmerksam und fand den mutmaßlichen Fahrer mit Verletzungen auf dem Beifahrersitz. Offenbar war der 34-Jährige nicht angeschnallt, überstand den Aufprall aber beinahe unbeschadet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Der Skoda war nur noch Schrott und musste von einem Abschlepper geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der mutmaßliche Fahrer des Skoda betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb wurde im Krankenhaus gleich noch eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 8.000 Euro. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis kurz vor 8 Uhr voll gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der wenig befahrenen Straße kam es nicht. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Fischbach und Ummendorf mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz.

