POL-NE: Polizei findet verlassenes Auto im Graben

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Freitag (27. Juni) erhielt die Polizei gegen 03:30 Uhr Kenntnis von einem augenscheinlich herrenlosen Fahrzeug in Dormagen. Tatsächlich konnte unweit der Einmündung der Straße In den Benden in die Straße Andreashof ein Fahrzeug festgestellt werden, welches in Fahrtrichtung Krefelder Straße rechtsseitig auf die dort beginnende Leitplanke aufgefahren zu sein schien. Der rote Toyota Aygo stand halb im Straßengraben und war unverschlossen.

Der Halter des Fahrzeugs konnte durch die Polizei zu Hause angetroffen werden. Er gab an, keine Informationen über den Verbleib seines Pkw zu haben.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die eventuelle Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

