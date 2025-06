POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 41-Jährigen

Korschenbroich (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (25.06.), in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr, erfolglos versucht, in ein Hotel an der Hindenburgstraße in Korschenbroich einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler haben der oder die Täter versucht, die Eingangstüre aufzuhebeln. Es gelang ihnen nicht, die Verriegelung zu überwinden, an der Tür entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich ...

