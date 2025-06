Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Mann aus Neuss - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

Neuss (ots)

Seit Montag (23.06.), gegen 17:30 Uhr, wird der 41-Jährige Mario O. vermisst.

Er verließ am Montag ein Krankenhaus in Neuss in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Vermisste ist 41 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß, hat eine sportliche Figur und dunkle Haare. Er soll eine kurze, helle Jeans, ein schwarzes Oberteil sowie einen Rucksack getragen haben.

Ein Foto von ihm kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/172295 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell