FW Flotwedel: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wienhausen mit zahlreichen Beförderungen und Ehrungen - 4 Kameraden erhalten die Niedersächsische Rettungsmedaille

Wienhausen (ots)

Am vergangenen Freitag, den 24. Januar 2025 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wienhausen statt.

Ortsbrandmeister Henrik Santelmann begrüßte alle aktiven, passiven und fördernde Mitglieder sowie Kreisbrandmeister Volker Prüsse, Gemeindebrandmeister Sascha Engel, Samtgemeindebürgermeister Frank Böse, Bürgermeisterin Kerstin Ackermann, und den Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Wienhausen e.V.

Kreisbrandmeister Volker Prüsse dankte allen Feuerwehrmitgliedern für den ehrenamtlichen Einsatz und gab einen kurzen Rückblick und Ausblick aus Sicht der Kreisfeuerwehr Celle. Die Anzahl der Einsätze ist von 2177 im Jahr 2023 auf 1432 in 2024 zurückgegangen, was sich vor allem mit den zahlreichen Hochwassereinsätzen im Dezember 2023 begründen lässt. Prüsse wies zudem auf geplante Veranstaltungen 2025 hin, unter anderem den 50. Jahrestag der Waldbrandkatastrophe am 10. August.

Samtgemeindebürgermeister Frank Böse dankt für die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Samtgemeindeverwaltung, berichtet von vielen Errungenschaften wie der Ehrenamtskarte und bedankt sich nochmals für den enormen Einsatz beim Weihnachtshochwasser 2023/24. Bürgermeisterin Kerstin Ackermann stimmt dem zu und unterstrich die Bedeutung der Nachwuchsarbeit der Feuerwehr mit Kindern und Jugendlichen, um sie früh für solch ein sinnstiftendes Ehrenamt zu gewinnen.

Ortsbrandmeister Henrik Santelmann blickte zurück auf das vergangene Jahr: Die Ortsfeuerwehr Wienhausen ist 2023 zu insgesamt 22 Einsätzen ausgerückt, Hochwasser- und Brandeinsätze waren im letzten Jahr zum Glück nicht zu verzeichnen. Neben den Einsätzen wurden zudem 3.021 Dienststunden abgeleistet. Die Mitgliederzahl der Einsatzabteilung erhöhte sich von 36 auf 37.

Für die Jugendfeuerwehr Wienhausen berichtet Sarah Eggelmann über zahlreiche Aktivitäten im Jahr 2024, wie die große Feier zum 60-jährigen Jubiläum und dankt Jessica Bärmann für die langjährige Arbeit in der Leitung der Jugendfeuerwehr.

Gemeindebrandmeister Sascha Engel gab einen Rückblick über das Dienst- und Einsatzgeschehen auf Ebene der Samtgemeinde Flotwedel. Im Jahr 2024 ist die Zahl der Einsätze auf 140 zurückgegangen, auch weil es erfreulicherweise keine gravierenden Unwetterereignisse gab.

Anschließend konnten Engel und Santelmann zahlreiche Beförderungen und Ehrungen aussprechen. Nach erfolgreicher Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen sind Lukas Fricke, Martin Menzel und Leonidas Rückinger zu Feuerwehrmännern ernannt und Simon Blahaut, Sarah Eggelmann und Dennis Scharpe zu Hauptfeuerwehrmännern /-frau befördert worden. Christoph Rode erhielt die Beförderung zum Löschmeister und Patric Michel zum Oberlöschmeister. Fabian Jacobj wurde zum Brandmeister und Henrik Santelmann zum Oberbrandmeister befördert.

Eine ganz besondere Auszeichnung für vier Kameraden der Ortsfeuerwehr Wienhausen wurde schließlich von Samtgemeindebürgermeister Frank Böse im Namen des Niedersächsischen Innenministeriums verliehen: Simon Blahaut, Nico Eggelmann, Jan und Jonas Gaidischki erhalten die Rettungsmedaille des Landes Niedersachsen, die für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr verliehen wird. Durch ihren entschlossenen Einsatz am 18. Februar 2024, konnte die verunfallte Fahrerin gerade noch rechtzeitig aus dem im Wienhäuser Mühlengraben vollständig versinkenden Autos befreit werden.

Die Ortsfeuerwehr Wienhausen dankte abschließend allen Mitgliedern für ihr Engagement und ihren Einsatz im vergangenen Jahr und blickt zuversichtlich auf die kommenden gemeinsamen Herausforderungen.

Text: Tobias Hannemann, Ortsfeuerwehr Wienhausen

