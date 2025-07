Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag stellt die Polizei zahlreiche Umbauten an einem Auto in Ulm fest.

Um 19.10 Uhr stoppte die Polizei einen BMW in der Neuen Straße in Ulm. Neben einer Vielzahl an Umbauten am Fahrzeug, konnte festgestellt werden, dass die Reifen schleiften. Der Lack war bereits bis zum Metall abgerieben. Hierdurch waren auch die Reifen beschädigt. Auch im Motorraum konnten weitere Umbauten festgestellt werden. Da eine Überprüfung vor Ort nicht möglich war, wurde ein Gutachten angeordnet, welches am Folgetag stattfindet wird. Beim Gutachten wird überprüft, ob die Umbauten zulässig sind und ob durch die Umbauten eine Leistungssteigerung erfolgte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

