Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: versuchter Einbruch in Kindergarten - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots)

Zeugen konnten am Montagabend einen verdächtigen Mann beobachten, der offenbar in einen Kindergarten an der Egerstraße einbrechen wollte. Sie informierten die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein mutmaßlicher Einbrecher mehrmals Steine gegen ein Fenster des Kindergartens. Die Scheibe splitterte jedoch nicht. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Die Polizei konnte kurz darauf einen 19-Jährigen aus Bottrop im Nahbereich antreffen und festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

