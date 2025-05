POL-RE: Marl: 42-Jähriger vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Vorfall am Montagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 29-Jährige aus Recklinghausen war mit dem Bus (SB20) unterwegs und stieg gegen 14:45 Uhr an der Haltestelle Weidestraße aus. Drei Männer (vermutlich Jugendliche), die sich zuvor mit ihr im Bus befanden, folgten ihr. Kurz darauf hielt einer der Unbekannten sie am Arm fest und forderte Geld. Als die Recklinghäuserin ...

