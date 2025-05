Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Jugendliche nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Vorfall am Montagnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Eine 29-Jährige aus Recklinghausen war mit dem Bus (SB20) unterwegs und stieg gegen 14:45 Uhr an der Haltestelle Weidestraße aus. Drei Männer (vermutlich Jugendliche), die sich zuvor mit ihr im Bus befanden, folgten ihr. Kurz darauf hielt einer der Unbekannten sie am Arm fest und forderte Geld. Als die Recklinghäuserin die Herausgabe verneinte, schlug der Mann sie. Daraufhin gab die 29-Jährige den Männern Bargeld. Die Täter flüchteten in Richtung Bruchweg.

Personenbeschreibung:

1. Person: 16-17 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m, dünn, schwarze kurze Haare, weißes Hose, weißes T-Shirt, Lederjacke 2. Person: 16-17 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m, dünn, schwarze kurze Haare, schwarze Hose, schwarz weißes T-Shirt, Lederjacke 3. Person: männlich, 16-17 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m, dünn, schwarze kurze Haare, schwarze Hose, schwarz weißes T-Shirt, Lederjacke

Die Recklinghäuserin wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Bei einer Polizeiwache erstattete sie eine Anzeige.

Hinweise werden unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegengenommen.

