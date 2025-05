Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Kind an Supermarkt-Ausfahrt angefahren

Recklinghausen (ots)

An einer Supermarkt-Parkplatzausfahrt an der Hilberstraße ist am Montagmittag ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 43-jährige Autofahrerin aus Waltrop gegen 13.30 Uhr aus der Ausfahrt nach rechts auf die Hilberstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 11-Jährigen, die auf einem Fahrrad auf dem Gehweg Richtung Leveringhäuser Straße fuhr. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell