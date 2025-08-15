Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Keller

Apolda (ots)

In dem Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh wurde in der Rauchstraße in Apolda in die Kellerräume eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug über die Haustür Zugang zu den Kellerräumen. Es wurden zwei Fahrräder der Marke Bulls und Cube entwendet, sowie eine Werkzeugkiste und Bremsscheiben. Es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

