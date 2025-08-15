LPI-J: Diebstahl aus Keller
Apolda (ots)
In dem Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh wurde in der Rauchstraße in Apolda in die Kellerräume eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug über die Haustür Zugang zu den Kellerräumen. Es wurden zwei Fahrräder der Marke Bulls und Cube entwendet, sowie eine Werkzeugkiste und Bremsscheiben. Es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
