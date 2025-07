Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Nachtragsmeldung zum tödlichen Badeunfall in Kehl am 06.07.2025

Kehl (ots)

Nach dem tödlichen Badeunfall am vergangenen Sonntag, 06.07.2025, in Kehl konnte der Verunglückte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen in Frankreich wohnhaften 43-jährigen Mann. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem Hinweise darauf, dass er beim Schwimmen von einem zu Tal fahrenden Schiff erfasst wurde. Der Mann wurde im Bereich der Trambrücke von Rettungskräften leblos aus dem Wasser gezogen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er noch am Unglücksort. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. Sie werden von der Wasserschutzpolizei Kehl geführt.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/6070766

