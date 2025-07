Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 78464 Konstanz/Staad - Bootsbrand im Seglerhafen Konstanz/Staad

Göppingen (ots)

"Im Seglerhafen Konstanz/Staad kam es am 05.07.2025 gegen 17:30 Uhr zu einem Bootsbrand. Hierbei drangen Rauchschwaden aus einem Segelboot und Brandgeruch war feststellbar. Durch den Eigner wurden die ersten Löschversuche unternommen, bis die alarmierte Feuerwehr die Brandbekämpfung übernahm. Auch das Polizeirevier und die Wasserschutzpolizei Konstanz wurden zur Unterstützung hinzugerufen. Die Feuerwehr Konstanz konnte den Brand in der Kajüte des Segelboots schnell unter Kontrolle bringen, so dass keine Gefahr für andere Boote im Seglerhafen bestand. Durch das ebenfalls anwesende Feuerlöschboot wurde die Außenhülle abgekühlt. Nach ersten Ermittlungen wird vermutet, dass es bei dem Segelboot aus dem Jahr 1983 zu einem Kabelbrand nahe der Bordbatterie gekommen ist. Der Schaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt."

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell