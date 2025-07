Göppingen (ots) - 77743 Neuried-Altenheim, 19.06.2025 Am heutigen Donnerstag, gegen 07:40 Uhr, kam es an der Pierre-Pflimlin-Brücke zu einem Schiffsunfall. Ein unbeladenes Tankmotorschiff rammte bei der Vorbeifahrt in Fahrtrichtung Norden den rechten Brückenpfeiler und fuhr anschließend an das Ufer auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Schiffshülle blieb ...

mehr