Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Schiffsunfall auf dem Rhein - 77743 Neuried-Altenheim, Pierre-Pflimlin-Brücke

Göppingen (ots)

77743 Neuried-Altenheim, 19.06.2025

Am heutigen Donnerstag, gegen 07:40 Uhr, kam es an der Pierre-Pflimlin-Brücke zu einem Schiffsunfall. Ein unbeladenes Tankmotorschiff rammte bei der Vorbeifahrt in Fahrtrichtung Norden den rechten Brückenpfeiler und fuhr anschließend an das Ufer auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Schiffshülle blieb intakt und es kam zu keinem Austritt von Betriebsstoffen. Ein Strömungspfeiler und ein Radarreflektor der Brücke wurden durch den Anprall beschädigt. Der ebenfalls beschädigte Havarist legte im Anschluß selbstständig an der Schleuse Straßburg an. Ein Weiterfahrverbot wurde sowohl durch die Gendarmerie wie auch das Wasserschifffahrtsamt Oberrhein erteilt. Die Höhe des Sachschadens kann zum Meldezeitpunkt noch nicht bestimmt werden. Die deutsch-französische Wasserschutzpolizei Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell