POL-PDLU: Abbiegeunfall auf der Schifferstadter Straße
Speyer (ots)
Am 14.08.2025 um 11:15 Uhr befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin die L454 in Fahrtrichtung Schifferstadt mit dem Ziel nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim aufzufahren. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 57-jährigen Motorradfahrer, welcher die L454 aus Fahrtrichtung Schifferstadt befuhr. Es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht an der rechten Hand. Motorrad und PKW waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.
