Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am 13.08.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Heßheimer Straße sowie Westring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Audi sowie einem 69-jährigen Radfahrer. Die 20-jährige Fahrerin des Audis bog hierbei von der Heßheimer Straße links in den Westring ab. Der Fahrradfahrer befuhr die Heßheimer Straße über den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Innenstadt. Durch den Sturz wurde der Radfahrer am Kopf sowie am rechten Arm leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-0
Telefax 06233 313-3130
pifrankenthal@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

