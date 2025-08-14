Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einnahmen aus der Apotheke geklaut - Täterin identifiziert

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Bereits am 05.08.2025 erstattete ein 59-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei gegen eine ihm unbekannte Frau, welche an diesem Tag Geld aus seiner Apotheke gestohlen haben soll. Die Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt als neue Mitarbeiterin der Apotheke ausgegeben und während ihrem Arbeitstag die Tageseinnahmen aus der Kasse entnommen. Am Mittwochmorgen (13.08.2025) teilte der 59-Jährige mit, dass sich die Frau wieder in der Apotheke befindet. Die Frau konnte wenig später durch die Polizei in der Apotheke angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die 27-jährige Frau ein Haftbefehl besteht. Diese wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Rohrbach verbracht.

