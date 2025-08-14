PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einnahmen aus der Apotheke geklaut - Täterin identifiziert

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Bereits am 05.08.2025 erstattete ein 59-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei gegen eine ihm unbekannte Frau, welche an diesem Tag Geld aus seiner Apotheke gestohlen haben soll. Die Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt als neue Mitarbeiterin der Apotheke ausgegeben und während ihrem Arbeitstag die Tageseinnahmen aus der Kasse entnommen. Am Mittwochmorgen (13.08.2025) teilte der 59-Jährige mit, dass sich die Frau wieder in der Apotheke befindet. Die Frau konnte wenig später durch die Polizei in der Apotheke angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die 27-jährige Frau ein Haftbefehl besteht. Diese wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Rohrbach verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:35

    POL-PDLU: Unfall in der Landauer Straße

    Speyer (ots) - Am 13.08.2025 gegen 17 Uhr wollte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin vom Gelände der ARAL-Tankstelle in der Landauer Straße nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kollidierte sie mit dem 18-jährigen PKW-Fahrer, welcher die Landauer Straße aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr und sich zum Linksabbiegen in die Paul-Egell-Straße auf die dortige Linksabbiegerspur vor der Lichtzeichenanlage ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:49

    POL-PDLU: Ohne Licht unterwegs - zwei verletzte Radfahrer

    Mutterstadt (ots) - Am späten Dienstagabend (12.08.2025) gegen 23:20 Uhr befuhren ein 42-jähriger und ein 22-jähriger Radfahrer den Radweg an der L524 in entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrräder waren unbeleuchtet. Im Bereich des Hillensheimer Hofes kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Der 42-Jährige verletzte sich hierdurch unter anderem am Kopf und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:48

    POL-PDLU: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

    Neuhofen (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16:45 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrer an der Kreuzung Ludwigshafener Straße/L534 einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der unbekannte Fahrer beschädigte beim Zurücksetzen das Fahrzeug eines 67-Jährigen, als er einem abbiegendem Fahrzeug nach hinten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren