Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Licht unterwegs - zwei verletzte Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (12.08.2025) gegen 23:20 Uhr befuhren ein 42-jähriger und ein 22-jähriger Radfahrer den Radweg an der L524 in entgegengesetzte Richtung. Beide Fahrräder waren unbeleuchtet. Im Bereich des Hillensheimer Hofes kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Der 42-Jährige verletzte sich hierdurch unter anderem am Kopf und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 22-Jährige trug leichte Verletzungen davon, wurde jedoch auch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem 42-jährigen Radfahrer ergaben sich zudem Hinweise, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Sicheres Radfahren: Radfahren im Dunkeln ohne Beleuchtung ist lebensgefährlich. Nicht nur als Radfahrer, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Immer wieder kommt es hier zu eigentlich vermeidbaren Unfällen. Das Fahrrad muss verkehrssicher sein. Das bedeutet, dass das Licht vorne und hinten funktioniert. Zusätzlich zum Licht sind vorne und hinten auch Reflektoren notwendig. Vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad: -ein nach vorne gerichteter Scheinwerfer mit weißem Licht -ein nach vorn gerichteter weißer Reflektor (darf im Scheinwerfer verbaut sein) -ein rotes Schlusslicht -ein roter Rückstrahler hinten -jeweils zwei gelbe Rückstrahler an jedem Pedal -pro Reifen mindestens zwei nach der Seite wirkende Reflektoren oder Speichenreflektoren beziehungsweise reflektierende Reifen -bei Beleuchtung mit Batterie-/Akkubetrieb diese regelmäßig auf Ladezustand überprüfen und/oder Ersatzbatterien mitführen -Verwenden Sie kein blinkendes oder flackerndes Licht am Fahrrad (Verbot gem. StVZO). Es irritiert und verunsichert andere Verkehrsteilnehmer und kann Unfälle verursachen. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de .

