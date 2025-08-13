PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger: Mit gelben Westen sicher zur Schule

Speyer (ots)

Nur noch wenige Tage, dann heißt es wieder früh aufstehen für alle Schulkinder. Insbesondere für die Schulanfänger sind die ersten Tage mit viel Aufregung verbunden. Mit dem neuen Lebensabschnitt beginnt für sie auch die aktive und regelmäßige Teilnahme am Straßenverkehr.

Die Vorbereitung auf den ersten Schulweg ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe der Eltern, doch auch Verkehrswacht, die Speyerer Polizei und die Sparkasse Vorderpfalz leisten einen Beitrag dazu, damit die jüngsten Schüler noch sicherer im Straßenverkehr werden. Ralf Böhringer , 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Speyer erläutert: "Mit dem Schulbeginn am 19. August werden viele Schulkinder, vor allem Erstklässler, auf ihrem Schulweg wieder zu besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern, denn Schulanfänger sind oft auch Verkehrsanfänger. Ein wichtiges Gut ist die Gesundheit der Kinder, das wir schützen und bewahren müssen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer auf Kinder im Straßenverkehr Rücksicht nehmen. Kinder können den Verkehr nicht in gleicher Weise überblicken und Gefahren erkennen wie die Erwachsenen. Um Unfälle zu vermeiden, veranstaltet die Verkehrswacht Speyer in Zusammenarbeit mit der Polizei Speyer die 54. Aktion "Gib acht - Schulanfänger". Vom 27.08 bis 28.08.2022 werden wir die knapp 800 Erstklässler der Grundschulen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis nach Speyer in die Stadthalle einladen damit sie in spielerischer Form lernen, was es heißt, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Sämtliche Schulanfänger erhalten die von Verkehrswacht und Sparkasse gestifteten gelben Westen. Autofahrer wissen, dass mit dieser auffallenden Westen verkehrsunerfahrene Kinder ausgerüstet sind und nehmen besonders Rücksicht. Der Hin- und Rücktransport der Schulanfänger erfolgt durch Busse, die ebenfalls von Verkehrswacht und Sparkasse kostenlos bereitgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

