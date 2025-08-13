Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am 12.08.2025, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 5-jähriges Kind mit einem Fahrrad den Fahrradweg "Am Kanal" in Frankenthal entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus Frankenthal kommend in Richtung Ludwigshafen. Ein 55-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Straße "Am Kanal" in entgegengesetzte Richtung.

Auf Höhe eines Fußgängerüberweges querte das Kind ohne zu Halten die Straße, woraufhin es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 55-Jährigen kam. Hierdurch stürzte das Kind vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 55-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell