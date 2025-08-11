Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Sonntagmittag im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr an der K13 in Höhe "Auf der Au" Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt mussten sieben Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Autofahrer mit 79 km/h gemessen. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150EUR und 1 Punkt in Flensburg. Darüber hinaus wurden drei Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei bittet daher alle Autofahrer stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell