PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Sonntagmittag im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr an der K13 in Höhe "Auf der Au" Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt mussten sieben Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Autofahrer mit 79 km/h gemessen. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150EUR und 1 Punkt in Flensburg. Darüber hinaus wurden drei Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei bittet daher alle Autofahrer stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:54

    POL-PDLU: Mehrere Unfälle - mehrere verletzte Personen

    Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 05:15 Uhr verlor ein 55-jähriger Autofahrer auf der K11 in Mutterstadt, aufgrund eines der Fahrbahn kreuzenden Tieres, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der 55-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:24

    POL-PDLU: Hubschrauberlandung im Bademaxx

    Speyer (ots) - Gegen 19 Uhr am Sonntagabend musste auf Grund eines medizinischen Erfordernisses, es war zuvor zu einem Sturz eines Gastes im Bademaxx gekommen, der Helikopter auf der Grünfläche des Bademaxx landen. Die Polizei unterstütze beim Freimachen dieser. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-250 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:23

    POL-PDLU: Polizei sucht Unfallzeugen

    Dudenhofen (ots) - Am Sonntag den 10.08.2025 zwischen 09:30 Uhr und 14:06 Uhr ereignete sich voraussichtlich, anhand der Spurenlage nachvollzogener, Unfallhergang. Ein PKW-Fahrer befuhr die K15 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Telefonmast, welcher daraufhin umkippte und nur noch von den Kabeln davon abgehalten wurde auf den dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren