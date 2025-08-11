PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Unfälle - mehrere verletzte Personen

Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 05:15 Uhr verlor ein 55-jähriger Autofahrer auf der K11 in Mutterstadt, aufgrund eines der Fahrbahn kreuzenden Tieres, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der 55-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10:40 Uhr in der Salierstraße in Schifferstadt. Ein 15-Jähriger Rollerfahrer fuhr auf das Fahrzeug eines 49-Jährigen auf und stürzte zu Boden. Anschließend setzte sich der 15-Jährige direkt wieder auf den Roller und fuhr davon. Über Ermittlungen konnte der 15-Jährige im Nachgang als Fahrer des Rollers identifiziert werden. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich in Waldsee auf der K13 ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger Motorradfahrer übersah beim Einfahren auf die K13 den vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Autofahrer. In Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:24

    POL-PDLU: Hubschrauberlandung im Bademaxx

    Speyer (ots) - Gegen 19 Uhr am Sonntagabend musste auf Grund eines medizinischen Erfordernisses, es war zuvor zu einem Sturz eines Gastes im Bademaxx gekommen, der Helikopter auf der Grünfläche des Bademaxx landen. Die Polizei unterstütze beim Freimachen dieser. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-250 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:23

    POL-PDLU: Polizei sucht Unfallzeugen

    Dudenhofen (ots) - Am Sonntag den 10.08.2025 zwischen 09:30 Uhr und 14:06 Uhr ereignete sich voraussichtlich, anhand der Spurenlage nachvollzogener, Unfallhergang. Ein PKW-Fahrer befuhr die K15 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Telefonmast, welcher daraufhin umkippte und nur noch von den Kabeln davon abgehalten wurde auf den dortigen ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 12:35

    POL-PDLU: Verkehrssicherheitstag Fahrrad

    Speyer (ots) - Am Samstag den 09.08.2025 führte die Polizeiinspektion Speyer in Kooperation mit dem ADFC Speyer und Mannheim ein Verkehrssicherheitstag mit der Zielrichtung Zweiräder durch. Hierbei wurden im Rahmen eines Informationsstandes der Polizei und in Kooperation mit dem ADFC insgesamt 67 Fahrräder sowie 34 Akkus codiert. Durch die Codierung ist eine Zuordnung nach einem potentiellen Fahrraddiebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren