POL-PDLU: Hubschrauberlandung im Bademaxx
Speyer (ots)
Gegen 19 Uhr am Sonntagabend musste auf Grund eines medizinischen Erfordernisses, es war zuvor zu einem Sturz eines Gastes im Bademaxx gekommen, der Helikopter auf der Grünfläche des Bademaxx landen. Die Polizei unterstütze beim Freimachen dieser.
