POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen erlitt eine 15-jährige Radfahrerin am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem Volvo in der Straße Oberer Bühl unterwegs. An der Einmündung fuhr sie in die Bergerhauser Straße ein. Dabei übersah sie wohl eine 15-jährige Radfahrerin. Die Jugendliche kam von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und die Radlerin stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Die Höhe der Schäden muss noch ermittelt werden.

++++1337719 (BK)

