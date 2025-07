Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei

Festnahme nach Raub auf Juwelier

Ulm (ots)

Ein 32-Jähriger soll am Mittwoch in Göppingen mit einem Messer einen Juwelier überfallen haben.

Kurz vor 10 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Juweliergeschäft in Göppingen. Im Verkaufsraum befand sich eine Angestellte. Mit einem Messer bedrohte er die Angestellte und den später hinzukommenden Inhaber. Der Inhaber öffnete die Kasse und übergab dem Bewaffneten das Geld. Damit flüchtete der Täter zu Fuß. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann fanden die Polizisten und Polizistinnen die mutmaßliche Beute. Der Tatverdächtige stand wohl unter Alkohol und Drogeneinwirkung. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte den Erlass eines Haftbefehls gegen den 32-Jährigen. Dieser wurde am Donnerstag (10.07.2025) der zuständigen Richterin beim Amtsgericht Göppingen vorgeführt, welche den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Dabei sucht die Kriminalpolizei auch Zeugen zur Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

