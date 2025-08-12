PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

Neuhofen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.08.2025) gegen 04:45 Uhr stellte die Polizei einen PKW mit erhöhter Geschwindigkeit sowie auffälliger Fahrweise auf der L523 in Fahrtrichtung Neuhofen fest. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten beim 32-jährigen Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:55

    POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

    Waldsee (ots) - Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Sonntagmittag im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr an der K13 in Höhe "Auf der Au" Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt mussten sieben Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Autofahrer mit 79 km/h gemessen. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe von 150EUR ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:54

    POL-PDLU: Mehrere Unfälle - mehrere verletzte Personen

    Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 05:15 Uhr verlor ein 55-jähriger Autofahrer auf der K11 in Mutterstadt, aufgrund eines der Fahrbahn kreuzenden Tieres, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der 55-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:24

    POL-PDLU: Hubschrauberlandung im Bademaxx

    Speyer (ots) - Gegen 19 Uhr am Sonntagabend musste auf Grund eines medizinischen Erfordernisses, es war zuvor zu einem Sturz eines Gastes im Bademaxx gekommen, der Helikopter auf der Grünfläche des Bademaxx landen. Die Polizei unterstütze beim Freimachen dieser. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-250 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren