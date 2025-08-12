Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

Neuhofen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.08.2025) gegen 04:45 Uhr stellte die Polizei einen PKW mit erhöhter Geschwindigkeit sowie auffälliger Fahrweise auf der L523 in Fahrtrichtung Neuhofen fest. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten beim 32-jährigen Fahrer Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

