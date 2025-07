POL-MK: Versuchter Einbruch in Musikschule

Halver (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht über das Dach in eine Supermarkt-Filiale an der Bahnhofstraße eingebrochen und haben mehrere Löcher in Decke und Wände gestemmt. Der mutmaßlich ins Visier genommene Geldautomat blieb unbeschädigt. Mitarbeiter bemerkten heute Morgen kurz vor 6 Uhr, dass im Eingangsbereich Wasser von der Decke tropfte. Sie gingen der Ursache nach, entdeckten die Verwüstungsspur ...

