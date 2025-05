Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Tatverdächtige nach Raubstraftaten aus März und Mai 2025 in Haft

Rostock (ots)

Im Zuge intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock konnten zwei Tatverdächtige, die im März und Mai 2025 Raubstraftaten in Rostock begangen haben sollen, festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurden gegen die 21- und 31-jährigen Männer bereits Haftbefehle erlassen.

Am 13. März 2025 kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Nähe der Kleingartenanlage Pütterweg in der Rostocker Südstadt, bei der der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer gezogen und seinen Begleiter zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben soll. Aufgrund der sofort aufgenommenen Ermittlungen des Sachgebiets Leben und Gesundheit der Kriminalpolizei Rostock konnte ein 31-jähriger, bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getretener Mann aus Syrien als Tatverdächtiger identifiziert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde am 23. Mai 2025 durch das Amtsgericht Rostock ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Ebenfalls in Verbindung mit einem Raubdelikt steht ein 21 Jahre alter Mann afghanischer Nationalität. Er soll am 17. Mai 2025 gegen 21:00 Uhr im Bereich des Doberaner Platzes einen flüchtigen Bekannten angesprochen und von diesem die Herausgabe seines E-Bikes gefordert haben. Nachdem der Geschädigte ablehnte, soll der Täter diesen mit Schlägen und Tritten verletzt und das E-Bike an sich genommen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde durch das Amtsgericht Güstrow am 22. Mai 2025 Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Mann wurde nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock zu den beiden Raubstraftaten dauern an. Auf die Unschuldsvermutung wird hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell