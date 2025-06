LPI-NDH: Vermisstenfall

Holzthaleben (ots) - Am Freitag, den 30.05.2025, gegen 20:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser im "Urbacher Weg" in Holzthaleben eine Simson S 51. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten eindeutige leistungssteigernde Veränderungen an der Simson feststellen, die eine Änderung der Fahrzeugart nach sich ziehen. Die eigens hervorgerufenen Manipulationen an der Simson verlangen in der Folge eine andere ...

