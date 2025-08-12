Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Brand von Wiesen- und Ackerland

Hütschenhausen, Nähe Elschbacherhof (ots)

In der Nähe von Hütschenhausen, Elschbacherhof, nördlich der K1 brannte Wiesen- und Ackerland auf einer Fläche von ca. 500qm. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Wald vermieden werden.

Der Brand ereignete sich gegen 15 Uhr.

Wie es zu dem Schadensereignis kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nehmen die Beamten der PI Landstuhl, unter der Telefonnummer 0631-369-14399 entgegen.|pilan

