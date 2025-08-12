PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Brand von Wiesen- und Ackerland

Hütschenhausen, Nähe Elschbacherhof (ots)

In der Nähe von Hütschenhausen, Elschbacherhof, nördlich der K1 brannte Wiesen- und Ackerland auf einer Fläche von ca. 500qm. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Wald vermieden werden.

Der Brand ereignete sich gegen 15 Uhr.

Wie es zu dem Schadensereignis kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nehmen die Beamten der PI Landstuhl, unter der Telefonnummer 0631-369-14399 entgegen.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 14:13

    POL-PILAN: Geschädigte gesucht

    Steinwenden/Glan-Münchweiler (ots) - Im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungssache wurde bekannt, dass ein Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem blauen VW einen Verkehrsunfall verursacht haben muss. Leider kann dessen Fahrtstrecke nicht nachvollzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die derzeit noch unbekannte Unfallstelle zwischen Glan-Münchweiler und der Römerstraße in Steinwenden befinden könnte. Sollten sie an ihrem Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:06

    POL-PILAN: Auffinden eines Mischpults - Verdacht des Diebstahls

    Ramstein-Miesenbach, Waldgebiet südlich Neuwoogstraße (ots) - Am 27.07.2025 wurde in einem Waldstück südlich der Neuwoogstraße ein Mischpult mit Zubehör entdeckt. Aufgrund der Fundsituation geht die Polizei von einem Diebstahlsdelikt aus. Der Wert der Anlage liegt im unteren vierstelligen Bereich. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich die Tat im Zeitraum ...

    mehr
  • 25.07.2025 – 17:44

    POL-PILAN: Vandalismus an Jesuskreuz

    Bann (ots) - Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein Holzkreuz an der katholischen Kirche in Bann beschädigt. Das große Holzkreuz, das auf dem Kirchengelände stand, wurde abgesägt. Der daran befestigte Jesuskorpus wurde abgenommen und kopfüber an die Tür der Kirche gelehnt. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Hinweise von Zeugen, die in der Tatnacht Fahrzeuge oder Personen ...

    mehr
