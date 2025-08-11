Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Geschädigte gesucht

Steinwenden/Glan-Münchweiler (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungssache wurde bekannt, dass ein Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem blauen VW einen Verkehrsunfall verursacht haben muss. Leider kann dessen Fahrtstrecke nicht nachvollzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die derzeit noch unbekannte Unfallstelle zwischen Glan-Münchweiler und der Römerstraße in Steinwenden befinden könnte. Sollten sie an ihrem Fahrzeug frische Beschädigungen feststellen, welche nicht zugeordnet werden können, so bittet die Polizei Landstuhl um Mitteilung unter der Tel-Nr.: 0631-369-14350.

