POL-PILAN: Vandalismus an Jesuskreuz

Bann (ots) - Die Polizei Landstuhl sucht nach einem Fahrzeugführer, der womöglich an einem Verkehrsunfall beteiligt sein könnte. Zuvor hatte sich eine Radfahrerin bei der Polizeiinspektion in Landstuhl gemeldet. Sie teilte mit, am Sonntagmittag gegen 13:45 Uhr in der Hauptstraße in Bann auf Höhe des Friedhofs unterwegs gewesen zu sein. Als ein älterer Mann mit einem silbernen Fahrzeug plötzlich in Richtung des ...

mehr