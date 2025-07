Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Unfallbeteiligter gesucht

Bann (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht nach einem Fahrzeugführer, der womöglich an einem Verkehrsunfall beteiligt sein könnte. Zuvor hatte sich eine Radfahrerin bei der Polizeiinspektion in Landstuhl gemeldet.

Sie teilte mit, am Sonntagmittag gegen 13:45 Uhr in der Hauptstraße in Bann auf Höhe des Friedhofs unterwegs gewesen zu sein. Als ein älterer Mann mit einem silbernen Fahrzeug plötzlich in Richtung des dortigen Fahrradweges zurückgesetzt habe, sei die Radfahrerin auf Grund einer Vollbremsung zu Boden gestürzt.

Die Polizei Landstuhl bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sowie den noch unbekannten Fahrzeugführer, sich zu melden. |pilan

