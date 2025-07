Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Mehrere berauschte Fahrer erwischt

Bruchmühlbach-Miesau/Ramstein (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei mehreren Verkehrskontrollen insgesamt drei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Zunächst wurde am Samstagabend gegen 23:50 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer in Bruchmühlbach-Miesau kontrolliert. Er erzielte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp unter 1 Promille. An fast gleicher Örtlichkeit kontrollierten die Beamten dann am frühen Sonntagmorgen einen 36-jährigen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholwert von etwas über 2 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle in Landstuhl gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der dritte Verkehrssünder wurde in der Nähe eines Schnellrestaurants in Ramstein-Miesenbach in seinem Auto angehalten und kontrolliert. Bei dem 19-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den beiden Autofahrern drohen unter anderem Bußgelder in Höhe von mindestens 500 Euro und Fahrverbote. Der Fahrradfahrer wird sich in einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. |pilan

